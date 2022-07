Nicolò Evangelisti, difensore centrate classe 2003, ha rinnovato il contratto che lo legherà all’Empoli. E subito dopo è stato raggiunto l’accordo per il prestito a Taranto. Ex Roma, protagonista con la Primavera dell’Empoli e seguito da molti club, Evangelisti avrà l’opportunità di imporsi in Serie C. Il Taranto si assicura in prestito un difensore dalle indubbie qualità.