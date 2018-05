Esclusiva: esterni Milan, Fekir si aggiunge a Depay e Callejon. Sull’attaccante…

Il Milan deve aspettare prima di concentrarsi sul mercato e di mettere in bella copia gli appunti fin qui preparati. La priorità è la prima punta: la Lazio su Immobile non molla e difficilmente mollerà, un nome in evidenza è quello di Morata, sfiorato la scorsa estate, ma bisogna aspettare. Aubameyang? I contatti con Mirabellli sono frequenti, l’interesse resta, il rimpianto forse anche, ma l’operazione chiusa dall’Arsenal è stata molto onerosa e mette la strada in salita. Per ora nessun passo in direzione Belotti. E nessun riscontro per Timo Werner del Lipsia. Alla mini lista degli esterni offensivi va aggiunto Fekir (trequartista che si destreggia bene anche sulle corsie laterali): il classe ’93 piace al Milan ma non è una pista semplice, considerato che è braccato dal Liverpool e che Aulas vorrebbe cederlo dopo il Mondiale. A Lione impera anche Depay, vecchio pallino di Mirabelli ai tempi dell’Inter, anche lui prevedibilmente al centro di un gioco al rialzo. Resta viva la pista (con clausola) Callejon, in una situazione collegata a Suso.