Esclusiva: Espirito Santo, contatti con il Porto. E Conceicao aspetta

Nuno Espirito Santo si è congedato dal Wolverhampton dopo un ciclo proficuo. E ora attenzione al suo futuro: ci sono offerte dalla Premier, ma ci sono stati soprattutto contatti con il Porto per quello che sarebbe un ritorno. Non è stata presa una decisione, ma l’opzione portoghese va tenuta in seria considerazione. Tutto questo perché Sergio Conceicao, in scadenza di contatto, non rinnoverà. E proprio la stampa portoghese ieri ha messo Conceicao in una lista del Napoli (che attende la decisione di Allegri prima di sciogliere le riserve con Spalletti sempre in corsa), senza dimenticare l’eventuale opzione Lazio (Lotito deve incontrare Simone Inzaghi, fino a quel momento è giusto aspettare, intanto tiene calda la soluzione Gattuso).

Foto: Express