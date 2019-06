Esclusiva: Empoli, pressing per Stulac. Ma per ora…

L’Empoli ha individuato in Leo Stulac il rinforzo per il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie B. Il club toscano è in pressing per lo specialista del Parma, vuole regalare il classe ’94 al neo allenatore Bucchi. Ma per ora, prima di chiudere l’operazione, la società di Corsi deve aspettare che il Parma liberi Stulac.

Foto: sito ufficiale Parma