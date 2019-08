L’Empoli non si ferma. Negli ultimi minuti ha chiuso la trattativa con il Parma per il terzino destro Marcello Gazzola, classe ’85, che aveva un anno di contratto con il Parma. Gazzola aveva molte richieste dalla Serie B, ma ha scelto l’Empoli per le ambizioni del club toscano che intende ritornare subito in A.

Foto: Twitter ufficiale Parma