Esclusiva: Empoli, non solo Basic. Ci riprova per Cancellieri

L’Empoli vuole fare la spesa in casa Lazio. Ha chiesto il centrocampista Basic (che poi dovrà decidere, ci sono stati un paio di sondaggi dalla Spagna) ma sta cercando di riportare in Toscana Cancellieri che ha avuto un ruolo nell’ultima salvezza. Su Cancellieri ci sono stati sondaggi di Como, Monza e Parma, dalle uscite dipenderà il prossimo mercato in entrata della Lazio.

Foto: Instagram Cancellieri