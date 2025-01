Esclusiva: Empoli, in arrivo il portiere Silvestri. Alla Samp andrà Perisan

L’Empoli è sul punto di prendere un altro portiere e nelle ultimissime ore ha ormai definito Marco Silvestri con la Sampdoria. Samo allo scambio dei documenti, al club toscano era stato proposto Ravaglia ma adesso è in definizione Silvestri. Alla Sampdoria andrà in cambio Samuele Perisan, classe 1997, un portiere non più nei piani del club toscano.

Foto: sito Samp