Esclusiva: Empoli, c’è Curto per la difesa

24/07/2025 | 10:48:05

L’Empoli cerca un difensore importante e l’ha individuato in Marco Curto. La trattativa con il Como è bene avviata e ci sono possibilità in crescita che si possa andare alla definizione. Per il classe 1999, rientrato dal prestito con la Sampdoria, la concreta possibilità di una nuova esperienza in Serie B.

Foto: x sampdoria