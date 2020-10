Esclusiva: Empereur-Verona, accordo per il rinnovo fino al 2022

Alan Empereur ha raggiunto l’accordo con il Verona per il rinnovo di contratto fino al 2022. Il difensore centrale aveva un impegno con l’Hellas in scadenza il prossimo giugno, nelle ultimissime ore l’intesa per un altro anno con adeguamento. L’ufficialità arriverà la prossima settimana.

Foto: sito Verona