Carlos Embalo lascerà presto il Palermo. L’esterno offensivo classe ’94, reduce dal prestito al Cosenza, si libererà dal club rosanero dopo le ultime vicende societarie. In corsa per Embalo ci sono due squadre: l’Eupen, società belga attualmente controllata da un gruppo del Qatar, e il Panathinaikos, club greco. Una situazione in evoluzione e da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: zimbio