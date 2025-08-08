Esclusiva: Elmas-Torino, contatti no stop. Il centrocampista aspetta i granata

08/08/2025 | 20:51:23

Eljif Elmas è in rotta di collisione con il Lipsia e andrà via. Il centrocampista macedone classe 1997 ha avuto almeno un paio di proposte negli ultimi giorni, ma le ha respinte. Elmas vuole il Torino a ogni costo, si è trovato benissimo e aspetterà ancora per un po’. Il 26 luglio scorso vi avevamo svelato una missione del club granata, che doveva restare segreta, non soltanto per chiudere Aboukhlal ma anche per strappare il sì ad Elmas. E su questa strada si procede, con fiducia. Oristanio, che piace al Torino, per il momento è in stand-by.

Foto: sito Torino