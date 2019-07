Esclusiva: Elmas-Napoli, visite programmate per sabato. E Rog-Cagliari…

Il Napoli si appresta ad abbracciare Eljif Elmas. Il centrocampista macedone era da tempo un nome caldo per il club di De Laurentiis, un profilo promosso in pieno da Carlo Ancelotti, come vi avevamo raccontato due settimane fa. Presto il via libera per il trasferimento all’ombra del Vesuvio dopo gli accordi con il Fenerbahce. Operazione ormai in dirittura, tutto verrà perfezionato nelle prossime ore, al punto che le visite mediche del gioiello classe ’99 con il Napoli sono state programmate per sabato. E l’imminente arrivo di Elmas libera Marko Rog: il Cagliari – come vi abbiamo anticipato – già da venerdì scorso era balzato in pole per il centrocampista croato per un affare da circa 15 milioni. Ora la strada è tracciata, ricordando che il sempre più probabile acquisto di Rog non esclude quello di Nandez, altro importante obiettivo dei sardi.

Foto: skor.sozcu.com.tr