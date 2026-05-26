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Esclusiva: El Shaarawy, pressing Genoa. Ma ci sono anche Venezia e Al Hilal

27/05/2026 | 00:01:05

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Stephan El Shaarawy ha dato tutto per la Roma, una bellissima esperienza. Il contratto scadrà tra poco più di un mese, ma l’addio a parametro zero è già stato annunciato dal diretto interessato. Il classe 1992 sta valutando diverse proposte: il Genoa è in pressing da giorni, sarebbe un ritorno; il Venezia ha sondato con interesse; ci sono anche due club arabi, indizi sull’Al Hilal di Simone Inzaghi. Le valutazioni di El Shaarawy continueranno in attesa di una decisione definitiva.
Foto: Instagram Roma