Esclusiva: El Bilal Touré, il PSV insiste. Gli scenari

23/08/2025 | 17:50:21

Un’esclusiva del 3 agosto rafforzata nei giorni successivi. Il PSV è sempre più interessato a El Bilal Touré in uscita dall’Atalanta e per l’attaccante sono in programma nuovi dialoghi entro questo weekend per arrivare a una soluzione che soddisfi tutti. El Bilal Touré ha altre proposte, ma ha accettato la destinazione olandese. Adesso bisogna completare gli ultimi passaggi che mettano d’accordo entrambi i club.

Foto: sito Atalanta