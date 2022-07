Edoardo Pierozzi lascia la Fiorentina in prestito. Ma c’è una novità rispetto a quanto vi avevamo raccontato qualche giorno fa: per l’esterno classe 2001 negli ultimissimi minuti c’è stato un sorpasso del Sudtirol sul Benevento, pressoché definitivo. Il Benevento era in pole, la motivazione è dettata dal fatto che il Sudtirol darà a Pierozzi la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Foto: Instagram Pierozzi