La Cremonese ha chiuso per Baez, a titolo definitivo dal Cosenza, ma non ancora per Simone Edera. Quest’ultimo resta ancora un obiettivo di Ariedo Braida ma occhio alle sorprese. Nelle ultimissime ore la Reggina è uscita allo scoperto per l’esterno offensivo e c’è la disponibilità del Torino. Forse già in serata la risposta definitiva di Edera, la Reggina è in pressing.

Foto: Twitter Torino