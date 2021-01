Simone Edera alla Reggina. Un’operazione nata a sorpresa diversi giorni fa e che avevamo dato in chiusura già nella serata di ieri. Ora non ci sono più dubbi, poco fa il via libera definitiva del Torino e del presidente Cairo.

L’esterno offensivo classe 1997 vestirà amaranto, operazione in prestito secco fino a giugno, nelle prossime ore il suo arrivo a Reggio.

Foto: Instagram personale