Esclusiva: Dzeko per Icardi, il Psg continua a dire no. E la Roma propone Dzeko per Sanchez!

La Roma vuole trovate una sistemazione a Edin Dzeko, altrimenti sarà poi costretta ad arrivare a un disgelo con Fonseca, oggi particolarmente complicato per i rapporti inesistenti tra l’attaccante bosniaco e l’allenatore. Venerdì vi avevamo anticipato la proposta al Paris Saint-Germain fatta da un intermediario vicino alla Roma, l’ipotesi di uno scambio con Icardi o Kean (in prestito dall’Everton). La Roma ci ha provato anche nelle ultime ore, ma il Psg per ora non cambia idea. Ma occhio alle sorprese: come raccolto e verificato in compagnia di Gianluigi Longari, la Roma ha proposto all’Inter uno scambio con Alexis Sanchez. L’idea è partita dalla Roma, che prima aveva cercato Eriksen e l’Inter aveva detto no, chiusura definitiva dopo il gran gol nel derby con il Milan che ha fatto perdere le ultime speranze soprattutto al Leicester che ci aveva provato e che aveva sperato. Ci saranno valutazioni sulla proposta della Roma, anche se resta una certa differenza di ingaggio tra Sanchez e Dzeko dovuta al famoso decreto che ha agevolato l’operazione nerazzurra. Ma è una strada che andrà seguita nelle prossime ore e fino alla conclusione del mercato.

Foto: Zimbio