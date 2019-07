Esclusiva: Dzeko, parole chiare alla Roma. E Higuain con la Juve…

Edin Dzeko vuole andare all’Inter, lo ha ribadito in più occasioni e aspetta il domino degli attaccanti che partirà dopo che sarà definitivamente chiaro il futuro di Lukaku (e quindi Dybala). Dzeko non creerà problemi alla Roma, non farà pressioni, ha comunicato la sua scelta (quella di andare all’Inter) e ha ribadito come non rientri nei suoi programmi il rinnovo di contratto con il club giallorosso. Anche Higuain è in attesa: la Roma lo pressa in modo totale, possibile un incontro tra il suo entourage e Petrachi nei prossimi giorni, la Juve ha dato il via libera. Prima di sciogliere le ultime riserve, Higuain vuole capire cosa deciderà Dybala e se tra lui e Mandzukic la Juve ha davvero intenzione – come ha fatto intuire – di ribadire la volontà di interrompere il rapporto.

Foto: Twitter ufficiale Roma