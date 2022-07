Esclusiva: Dzeko, no alla Juve. Pinamonti, c’è anche il Sassuolo

La Juve cerca un attaccante esperto (piace molto anche Arnautovic, come raccontato, ma per ora il Bologna fa muro) e 48 ore fa ha fatto un’offerta a Edin Dzeko. L’Inter ha lasciato la palla al bosniaco che ha deciso di declinare l’offerta, per ora sta bene all’Inter. Novità su Pinamonti: in serata sondaggio del Sassuolo che sta per cedere Scamacca al West Ham e potrebbe prendere un altro attaccante malgrado l’arrivo di Alvarez. Su Pinamonti resta forte il Monza (che non molla Petagna), mentre l’Atalanta per ora è in stand-by.

Foto: twitter Inter