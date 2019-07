Esclusiva: Dzeko certezza Inter. E con Leao c’è Zapata. Se Lukaku…

Antonio Conte ha avuto garanzie totali nel corso del recente vertice con Suning, l’intenzione dell’Inter è quella di accontentare il tecnico che chiede due attaccanti di spessore. Lukaku – come noto – resta la priorità per il reparto avanzato nerazzurro, mentre Dzeko è un certezza e sarà una formalità andare a chiudere l’operazione con la Roma. Ieri vi abbiamo raccontato dei contatti tra il club nerazzurro e l’agente di Rafael Leao, gioiello portoghese classe ’99 di proprietà del Lille, un profilo che piace anche ad altre italiane (compresa la Roma) ma che intriga non poco il club nerazzurro sia per caratteristiche che per margini di miglioramento. Non solo Leao, sulla lista dell’Inter c’è anche il nome di Duvan Zapata, reduce da una grande stagione con la maglia dell’Atalanta e che la Dea non vorrebbe cedere nell’anno della storica Champions. Ma se lo United dovesse continuare a fare muro per Lukaku, Leao e Zapata sarebbero due situazioni da monitorare con molta attenzione per l’attacco dell’Inter.

