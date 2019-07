Esclusiva: Dybala-United, no stop. L’agente in missione. L’Inter alla finestra spera ancora che…

Il Manchester United accetta Dybala nell’operazione Lukaku-Juve e nelle ultime ore ha intensificato i contatti. C’è un emissario bianconero in Inghilterra per altre trattative ed è stato allertato anche il rappresentante di Paulo che è in missione. Paulo rientrerà prestissimo dalle vacanze, anticipando, parlerà con Sarri e poi gli diranno che l’intenzione di massima è quella di cederlo. Sarà lui a decidere, per la Juve è un passaggio obbligato nella trattativa. E anche per lo United aggiungendo un conguaglio al cartellino di Lukaku. E l’Inter? Legittimamente spera che Paulo dica no, che si metta di traverso, in modo da poter alimentare la speranza di regalare Lukaku a Conte. Dopo la promessa dell’attaccante belga, fatta diversi mesi fa, di sposare la causa nerazzurra. L’Inter non potrà spingere oltre una proposta d 70 milioni più bonus, a meno che non trovi prima una soluzione per Icardi, oggi una scenario difficile. E molte carte in mano le ha dunque Dybala, con la Juve sempre più interessata allo scambio con Lukaku.

Foto: Juventus Twitter