Esclusiva: Dybala potrebbe andare a Londra. No stop Paratici per Lukaku. L’ingaggio…

Contatti diretti tra Juve e Manchester United per il trasferimento di Lukaku in bianconero. La presenza di Fabio Paratici, segnalata già nel primo pomeriggio da Sportitalia, è la conferma che la volontà è quella di chiudere. Nelle prossime ore Paulo Dybala, che non si aspettava di finire così all’improvviso sul mercato, tornerà dalle vacanze: la sua destinazione potrebbe essere Torino o direttamente Londra. Dell’interessamento forte del Manchester United ne abbiamo parlato giovedì, aggiungendo venerdì alle 22,50 il decollo di un possibile scambio con Lukaku. Dybala ha inviato il suo rappresentante a Londra, la richiesta di ingaggio è del 30 per cento superiore (in sterline) rispetto ai 7,5 milioni di euro che guadagna attualmente alla Juve. Le prossime ore sono importanti, Paratici vuole la quadratura. E cosa diranno a Dybala quando sbarcherà a Torino per rimettersi a disposizione di Sarri?

Foto: Twitter personale Dybala