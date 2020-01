Esclusiva: Duncan, fumata viola! Incontro in corso per chiudere. Via libera Sassuolo. E Boateng…

Alfred Duncan viaggia spedito verso la Fiorentina. E’ in corso al Melià un incontro tra Pradè e Carnevali per chiudere l’operazione: in arrivo il via libera del Sassuolo per il trasferimento del centrocampista alla corte di Iachini, un affare da 15 milioni di euro più eventuali bonus. Come ipotesi va tenuto d’occhio un possibile ritorno di Boateng al Sassuolo. Ma intanto, per Duncan è in arrivo la fumata… viola.

Foto: Twitter personale Duncan