Esclusiva: Dumfries vede l’Inter, trattativa in stato molto avanzato

Denzel Dumfries è un promesso sposo dell’Inter. Dopo quanto vi abbiamo raccontato ieri, oggi è stata una giornata molto importante: lavori in corso per dare a Simone Inzaghi l’esterno ritenuto quello ideale per il 3-5-2, il sostituto di Hakimi passato al Paris-Saint-Germain. E anche sulla valutazione da 15 milioni ci possono essere delle sorprese in positivo per l’Inter. Più tardi altri aggiornamenti, quello che possiamo dire è che Dumfries si prepara a esaudire il suo desiderio, quello di vestire la maglia dell’Inter.

Foto: Twitter personale Dumfries