La Salernitana sta valutando la proposta del fondo Breda Holding per la cessione societaria, ma per il momento non ci sono novità. Anzi Iervolino deve programmare la nuova stagione e prendere un direttore sportivo: in una lista di (pochi) nomi, emerge quello di Gianluca Petrachi. Ci sono stati contatti, non ci sono accordi, ma è un profilo che piace e si potrebbe arrivare a un’intesa.

