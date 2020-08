Esclusiva: ds Parma, Romairone sfida Carli. E sullo sfondo c’è il Bari

Nel giro (in corso) dei direttori sportivi, un ruolo importante potrebbe averlo Giancarlo Romairone. Nelle ultime ore l’ex Chievo è entrato nella lista del Parma, dove Alessandro Lucarelli avrà un ruolo più importante e potrebbe essere affiancato proprio da Romairone. In corsa anche Carli, come preannunciato un paio di sere fa da Sportitalia, ora è una volata a due anche se gli scenari possono sempre cambiare. Ma Romairone sta scalando posizioni e vuole dare in queste ore la precedenza al club emiliano per capire la fattibilità, sullo sfondo resta il Bari che potrebbe comunque confermare Matteo Scala.

Foto: Twitter ufficiale Chievo