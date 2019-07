Esclusiva: Dragowski, muro Fiorentina ma il Bournemouth rilancia. Nelle prossime ore..

La Fiorentina ha deciso di puntare su Bartlomiej Dragowski, reduce da un’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. E proprio per questo motivo ha dato il via libera al Nantes per il prestito biennale di Lafont. Ma il Bournemouth ha intenzione di andare in pressing, dopo la proposta di qualche settimana fa oltre la doppia cifra con i bonus. Nei prossimi giorni ci saranno evoluzioni, la Fiorentina intende resistere, ma è normale che sarà fondamentale la totale volontà dello stesso Dragowski. I Viola hanno scelto di responsabilizzarlo, ma anche in conferenza Pradè ha dichiarato che sarà importante la volontà del diretto interessato.

Foto: Twitter ufficiale Empoli