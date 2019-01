Esclusiva: Dragowski-Empoli, operazione in dirittura

Bartlomiej Dragowski è ormai a un passo dall’Empoli. Il club toscano cerca un portiere e, come vi abbiamo raccontato stamattina in esclusiva, lo ha individuato nello specialista polacco di proprietà della Fiorentina. L’inserimento a sorpresa ha permesso all’Empoli di sorpassare la concorrenza (su Dragowski c’erano i danesi del Vejle e il Livorno) e conquistare la pole. Negli ultimi minuti è arrivato anche il via libera della Fiorentina, al punto che l’operazione è ormai in dirittura. Tra i due club i rapporti sono eccellenti, come testimonia anche il recente affare Traorè, un motivo in più che avvicina l’Empoli a Dragowski.

Foto: zimbio