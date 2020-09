Abdou Doumbia, attaccante esterno classe 1990, lascerà la Reggina. E in queste ore sta valutando alcune proposte interessanti provenienti dalla Serie C: in vantaggio c’è la Carrarese che potrebbe decidere di chiudere l’operazione. Ma Doumbia è anche nella lista di Padova e Avellino.

Foto: sito Reggina