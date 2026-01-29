Esclusiva: Doumbia al Genoa, è fatta. Domani le visite

29/01/2026 | 19:58:49

Affare fatto. Chec Bebel Doumbia sarà un nuovo centrocampista del Genoa, confermando quanto vi avevamo anticipato nelle ultimissime ore. È stato raggiunto un accordo totale proprio pochissimi minuti fa per il talento classe 2007 ormai in uscita dal Team Altamura dove era stato tesserato pochi mesi fa. Operazione da 500 mila euro o poco più con l’aggiunta di bonus. Domani Doumbia è atteso a Genova per svolgere le visite mediche.

Foto: X personale