Esclusiva: Douglas Costa piace a Leonardo e al Psg. Con Paratici…

Alla Juve piace Marquinhos (che ha un ingaggio alto), al Paris Saint-Germain intriga molto il profilo di Douglas Costa. Sono tracce, sia pure significative, in attesa di capire la decisione definitiva del club bianconero sul brasiliano costato a suo tempo 46 milioni. Bisogna soprattutto individuare quanto e come Douglas Costa sia tagliato per il 4-3-3 di Sarri. Una cosa è sicura: i rapporti tra Leonardo e Paratici sono eccellenti, certificati dalle operazioni chiuse la scorsa estate tra Milan e Juve. Quindi c’è da attendersi qualche affare che possa accontentare tutti.

Foto: Twitter ufficiale Juventus