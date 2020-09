Esclusiva: Douglas Costa freddo con il Wolverhampton, timido il Leeds. Gli scenari

Douglas Costa non è intoccabile per la Juve. Ma deve arrivare una proposta che possa soddisfare il diretto interessato e anche il club bianconero, che per il brasiliano ha investito ben 46 milioni senza un ritorno tecnico affidabile. Della vicenda si stanno occupando Branchini e Jorge Mendes, è stato fatto un tentativo con il Wolverhampton, ma è una pista che non soddisfa il brasiliano, mentre il Leeds è freddo e il Manchester United è almeno oggi su altri profili.

De Sciglio non è stato tolto sul mercato, serve una proposta per poi preparare l’eventuale affondo in direzione Emerson Palmieri.

Foto: Twitter Juventus