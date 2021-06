Esclusiva: Donnarumma, la Juve è sempre davanti. Il Barcellona resiste. La verità sul Psg

Nove mesi fa, tra un po’ magari spegneremo una candelina, vi raccontammo che il rinnovo di Gigio Donnarumma al Milan sarebbe stato molto complicato. E che la Juve aveva mosso i primi passi, molto concreti. E’ trascorsa una vita ormai e la situazione, aggiornatissima, è questa: la Juve resta in pole e ha tutte le intenzioni di andare fino in fondo. Szczesny? Ha la stima di Allegri, ma questo significa poco o nulla, anche Max sa che assicurarsi Gigio significherebbe fare un investimento alla Buffon. A proposito di Szczesny: resta il mercato inglese ma occhio alle sorprese (per esempio la Roma, citata da più fonti, se non arrivasse Rui Patricio o un altro specialista).

Quando si chiuderà? La volontà è quella di andare a dama entro una settimana, magari prima della gara di esordio con l’Italia ai prossimi Europei. Il Barcellona? Una pista che abbiamo aggiunto noi un po’ di tempo fa, che confermiamo, ma oggi non in pole. Il Psg? Aveva cercato Donnarumma in passato, offrendo fino a 12 milioni a stagione, ma Gigio disse no. Il classe ‘99 continua a piacere non poco ma c’è Navas, nulla escludiamo, tuttavia sarebbe una grande sorpresa. Preferiamo non commentare alcune fonti, ma facciamo un’eccezione: dalla Francia dicono che il Psg prenderebbe Donnarumma subito e lo manderebbe in prestito per una stagione. Fantamercato.

Foto: Twitter personale Donnarumma