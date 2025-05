Esclusiva: Donnarumma, il rinnovo, Pep e i contatti con Inter e Juventus

07/05/2025 | 17:30:00

Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain in scadenza tra poco più di un anno. E c’è ancora una certa distanza tra domanda e offerta, malgrado la priorità per il portiere classe 1999 sia quella di restare a Parigi. Ma se i francesi non si avvicinassero alla doppia cifra per ogni stagione (partono da una base di 6-7 milioni più ricchi bonus, alcuni semplici di raggiungere) sarebbe complicato arrivare a un’intesa, pur essendo stato Donnarumma uno dei grandi protagonisti della stagione. Insomma, i ritocchi sull’ingaggio devono essere al rialzo e non al ribasso, a maggiore ragione dopo performance di questo livello. Intanto, stasera c’è un appuntamento con la storia, la finale di Champions da conquistare con il PSG, sarebbe una super sfida contro l’Inter a fine mese. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti con Inter e Juventus che – come raccontato – ci avevano già pensato: i nerazzurri lo scorso gennaio, i bianconeri un bel po’ di tempo prima di andare decisi su Di Gregorio (e ora hanno ripreso a sondare). L’Inter lo vorrebbe prendere a zero e metterebbe sul tavolo un ingaggio di circa 9 milioni, bonus compresi; la Juventus offre meno di ingaggio e si muoverebbe un anno prima della scadenza, è ovvio che la qualificazione Champions sarebbe un passaggio fondamentale. Ma c’è grande concorrenza, soprattutto in Inghilterra con il Manchester City che si muoverebbe decisamente se Ederson andasse in Arabia oppure altrove, non sarebbe un problema accontentare il PSG e Donnarumma. Sullo sfondo il Bayern, pista già raccontata, all’interno di un bivio semplice: la priorità PSG nei desideri di Gigio deve passare attraverso una proposta convincente dentro una stagione di assoluto spessore. Altrimenti sarà bagarre e le grandi manovre sono già in atto…

Foto: instagram Donnarumma