Esclusiva: Donnarumma, guerra di nervi. Tra Manchester City e Bayern…

07/08/2025 | 21:35:21

Il Paris Saint-Germain ha preso Chevalier e adesso si giocherà una partita di nervi per Gigio Donnarumma. I francesi hanno fatto una scelta netta dopo il mancato accordo con Il portiere per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, un’offerta al ribasso malgrado Gigio sia stato decisivo nella conquista della Champions. E ora cosa accadrà? Lo scorso 27 luglio vi avevamo svelato il forte interesse del Manchester City, un pallino autentico di Guardiola, malgrado gli inglesi abbiano preso altre decisioni per quel ruolo. Ma Donnarumma è… Donnarumma, quindi il City ci vorrà provare anche nei prossimi giorno: se la valutazione del cartellino da parte del PSG fosse tra i 25 e i 30 milioni, verrebbe fatto un tentativo, altrimenti ci sarà la corsa a parametro zero con Guardiola sempre in prima fila. Negli ultimi giorni si è materializzato il Bayern, ne avevamo parlato a gennaio, al Chelsea il profilo piace ma fin qui nessun approfondimento. Si tratta solo di verificare cosa deciderà il PSG, tenere a zero un portiere top dopo aver preso un altro titolare sarebbe comunque una mossa rischiosa. Da qui a una settimana tutto sarà più chiaro. Le italiane eventualmente a parametro zero? Nulla escludiamo, ma i costi sarebbero elevatissimi.

Foto: Instagram PSG

