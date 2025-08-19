Esclusiva: Donnarumma, dialoghi diretti PSG-City. Ma anche a zero…

19/08/2025 | 23:31:44

Gigio Donnaruma e il suo futuro: ci sono importanti aggiornamenti da dare. Intanto, la prima cosa importante è che da 48 ore Paris Saint-Germain e Manchester City hanno cominciato a parlare in modo fitto e diretto. Sarebbe la prima operazione tra club rivali, esiste la buona volontà di arrivare a una soluzione, anche se i francesi sono partiti da una valutazione di 45-50 milioni, cifra che ovviamente il Manchester City non intende pagare. Ci si può trovare a metà strada, possibile, ma contemporaneamente bisogna sbloccare la trattativa per Ederson con il Galatasaray arrivato a 10-12 milioni, ma la richiesta è un po’ più alta. Guardiola vuole Donnarumma, a costo di prenderlo a parametro zero portandosi avanti sulla concorrenza, ma in queste due ultime settimane scarse di mercato si lavorerà per una quadratura che in fondo conviene a entrambi. Anche al PSG che risparmierebbe su un ingaggio faraonico, sapendo che tra pochi mesi incasserebbe zero per il cartellino.

Foto: Instagram PSG