Esclusiva: Donnarumma-Barca, missione spagnola. Offerta confermata. Juve aggrappata. La tempistica

Gigio Donnarumma non ha rinnovato con il Milan. Questa non è più una notizia, era chiaro da settembre. E andrà via a zero, anche questa non è una notizia malgrado certezze contrarie (non nostre). E’ in corso una missione a Barcellona dove verrà recapitata un’offerta da 10 milioni a stagione bonus. La stessa che ha fatto la Juve, la stessa Juve che resta aggrappata. La decisione spetta a Gigio che – come anticipato – potrebbe decidere di lasciare l’Italia. Però manca ancora la sua ultima decisione, presto qualcuno lo raggiungerà in Sardegna e lui scioglierà le riserve nel giro di una settimana al massimo. Lo stesso Mancini ha fretta che tutto sia chiaro entro poco tempo. Le commissioni? Venti milioni, ma una parte potrebbe essere tramutata in percentuale su futura vendita. Gli scrupoli di Donnarumma sono legati ai suoi trascorsi con il Milan. Ripetiamo: la Juve resta aggrappata, ma il Barcellona ha sciolto le riserve malgrado la presenza di ter Stegen. Al club catalano è stato offerto anche il difensore Romagnoli, scadenza 2022.

Foto: Sito Milan