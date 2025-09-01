Esclusiva: Donnarumma al Manchester City, ci siamo. Ora le visite

01/09/2025 | 09:57:04

Donnarumma al Manchester City, circa 27 milioni più bonus al PSG. Per il portiere le cifre già anticipate: quinquennale da 15-16-16-17-17 milioni e bonus più opzione per una sesta stagione. Ora le visite. Girandola di portieri che ha come fonte e inizio Parigi: la società ha acquistato Chevalier per 40 milioni di euro, e ha ridotto le richieste per facilitare l’operazione Donnarumma. Qualche settimana fa Donnarumma era stato ufficialmente scaricato dal PSG e da Luis Enrique. Il contratto del portiere azzurro sarebbe scaduto il 30 giugno 2026.

Foto Instagram Donnarumma