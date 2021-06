Esclusiva: domani incontro Crotone-Modesto. Benevento, via libera per Caserta. Il Perugia decide

Il Crotone non aspetta più Fabio Caserta: dopo i contatti recentissimi, c’è stata una frenata nelle ultime ore. Segnale che Caserta evidentemente preferisce andare a Benevento, ma prima deve liberarsi dal Perugia. Le solite storie quando firmi un contratto lungo e poi hai dubbi. Intanto, il Crotone domani incontrerà Modesto per chiudere. Il Perugia aspetta che il Benevento si materializzi per Caserta, intanto ha già una mini lista, con Diana (la Reggiana sta spingendo già dalla giornata di ieri) e Longo (impegnato nei playoff con l’Alessandria e che potrebbe scavalcare avendo un grande rapporto col ds Giannitti dai tempi di Frosinone) in quest’ordine oggi davanti, Alvini più defilato visto che Modesto ormai si avvicina al Crotone.

Foto: sito Pro Vercelli