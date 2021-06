Domino panchine, domani giorno importante non soltanto per l’incontro tra Sarri e Lotito. Summit tra Empoli e Dionisi, la Samp è in attesa. E anche tra Zanetti e il Venezia (l’Udinese aspetta, altrimenti andrà su Maran). Incontro positivo in serata tra il Sassuolo e Giampaolo in attesa della decisione definitiva. E Di Francesco è in pole per il Verona, ma prima deve liberarsi dal Cagliari.

Foto: Youtube