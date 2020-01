Esclusiva: Djidji e Ionita priorità del Lecce

Presi Deiola e Saponara, il Lecce avrebbe altre due priorità, nomi che vi abbiamo già fatto. Per il centrocampo sono in corso i contatti con il Cagliari anche per Ionita, per distacco il primo nome della lista del club salentino. Così come il Lecce spera ancora di strappare il sì del Torino per il difensore Djidji, una situazione strettamente collegata al futuro di Bonifazi che piace a diverse società, Spal e Fiorentina in testa.

Foto: Torino Twitter