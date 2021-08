Dopo aver perfezionato l’operazione Vigorito, il Cosenza sta per chiudere un colpo importante: si tratta di Djavan Anderson, esterno olandese classe 1995 in arrivo in prestito. C’è l’accordo con la Lazio e la disponibilità del diretto interessato. Ora manca soltanto la firma, colpo in arrivo per il Cosenza.

Foto: sito ufficiale Lazio