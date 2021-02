Esclusiva: disastro Nesta, il Frosinone riflette. E anche Marino rischia a Ferrara. Gli scenari

Un’altra sconfitta, l’ennesima incompiuta. Il Frosinone è crollato a Cremona, la zona playoff si allunga, inevitabile che in queste ore ci saranno riflessioni su Alessandro Nesta. Il calendario è molto compresso, il Frosinone tornerà in campo già martedì alle 17 contro il Monza, ma è normale che il club ciociaro debba fare alcune valutazioni. Un profilo da tenere in considerazione è quello di Aurelio Andreazzoli. Ma il nuovo dg Angelozzi ha un buonissimo rapporto con Gian Piero Ventura, situazione da tenere anche questa in considerazione in caso di svolta. In un mercato di allenatori sempre più ristretto, alla finestra tra gli altri c’è – tra gli altri – anche Rastelli. Ma di sicuro Nesta non può stare troppo tranquillo. E a Ferrara continua la crisi di Pasquale Marino, ancora a secco di vittorie, stavolta con l’attenuante dell’espulsione di Mora dopo otto minuto che ha permesso alla Reggina di dilagare. Ma di sicuro Marino è in ritardo rispetto agli obiettivi, anche lui non può ritenersi al sicuro, pur con un calendario compresso e che prevede il ritorno in campo già martedì. In caso di svolta, anche Andreazzoli potrebbe essere un candidato a Ferrara, tenendo conto sempre di Rastelli.

Foto: Twitter personale