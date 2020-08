Esclusiva: Dionisi verso Empoli, ma la Salernitana ci prova. Altri due nomi per Lotito

Sono giorni importanti per la panchina della Salernitana. Piace Dionisi (primo nome dell’Empoli che ha già incontrato, Corsi è convinto di chiudere), intriga Paolo Zanetti. Il terzo incomodo è Fabrizio Castori che potrebbe diventare il primo, ma in questo momento le sue chance non sono alte, malgrado un colloquio avuto nei giorni scorsi con Claudio Lotito. Castori è già stato a Salerno, non con grandi risultati e con un feeling che non è scattato. Ecco perché oggi la situazione relativa al tecnico ancora sotto contratto con il Trapani resta in stand-by.

