Esclusiva: Dionisi-Empoli, riunione fiume. I dettagli. La Samp e Andreazzoli pronti

Riunione fiume tra l’Empoli e Alessio Dionisi. Il club toscano, indispettito dagli atteggiamenti, sta ora veramente pensando di liberarlo. La società di Corsi non si aspettava – legittimamente – un comportamento simile, malgrado un contratto sottoscritto a suo tempo. L’Empoli sta riflettendo e nelle prossime ore potrebbe davvero decidere di chiudere il rapporto. La Samp è pronta: tutti gli altri profili sono piani B, certo bisognerebbe cercare di non arrivare a fine… luglio per prendere il sostituto di Ranieri. E l’Empoli ha individuato il sostituto di Dionisi in Aurelio Andreazzoli, si tratterebbe di un ritorno.

Foto: Twitter Empoli