Esclusiva: Diego Costa, non solo Besiktas. Sondaggi importanti di Marsiglia e Lille

E ora, Diego Costa? Detto del Bologna, che sarebbe stata una destinazione graditissima, l’attaccante svincolato aveva un discorso avviato con il Besiktas che potrà riprendere nelle prossime ore. Costa aveva messo in stand-by il Besiktas proprio perché allettato da un’esperienza in Italia. Ma nelle ultime ore ci sono stati sondaggi importanti, quelli di Olympique Marsiglia e Lille, ulteriore conferma che il mercato per un attaccante ancora competitivo (deve compiere 33 anni) potrà decollare molto presto. E forse resterà un grande rimpianto da parte del Bologna.

FOTO: Twitter Atletico Madrid