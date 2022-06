Esclusiva: Diana-Reggiana, accordo totale per il rinnovo

Aimo Diana ripartirà dalla Reggiana. Poco fa sono stati raggiunti gli accordi tra il direttore sportivo Goretti e l’allenatore reduce da un eccellente campionato. Diana, assistito dall’avvocato Antonio De Rensis, ha deciso di legarsi per un’altra stagione alla Reggiana, con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Diana aveva incontrato altri club (compreso il Sudtirol), ma il suo lavoro ripartirà da una città che conosce bene e che ha imparato ad apprezzarlo.

Foto: Twitter Reggiana