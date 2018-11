Esclusiva: Di Lorenzo, la Samp vuole chiudere a gennaio per giugno

Giovanni Di Lorenzo è un terzino che ha dimostrato di poterci stare non bene, ma benissimo, in serie A. Protagonista con l’Empoli, quasi sicuramente il suo futuro sarà altrove. Non a gennaio perché Corsi difficilmente cede i gioielli con un obiettivo da raggiungere (la salvezza). Ma ci saranno novità già nelle prossime settimane per l’estate, anzi ci sono già. Dopo il concreto interesse della Fiorentina, nelle ultime ore per Di Lorenzo è uscita allo scoperto la Sampdoria. L’obiettivo, molto concreto, è quello di chiudere a gennaio per giugno. E non sarà un grosso problema trovare l’intesa, la valutazione dell’Empoli è di sei-sette milioni.

Foto: sito ufficiale Empoli