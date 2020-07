Esclusiva: Di Francesco, mega offerta per la panchina Alaves. E in Italia…

Eusebio Di Francesco ha avuto una mega offerta per la panchina dell’Alaves. Contratto biennale, importante budget di mercato, ieri c’è stata una videoconferenza, il club aspetta una risposta entro questo fine settimana. Di Francesco è tentato ma non ha ancora detto sì. Ieri ci sono stati alcuni contatti in Italia con il Torino (che sperava in Juric, fresco di rinnovo con l’Hellas), dopo i sondaggi della Fiorentina (ma occhio a Giampaolo) e del Cagliari (che si sta indirizzando su Fabio Liverani, a maggior ragione in caso di mancata salvezza del Lecce). Intanto, l’Alaves aspetta un sì entro 48 ore: Di Francesco è la prima scelta, ma se la risposta dovesse tardare cambierebbe obiettivo.

Foto: profilo twitter Sampdoria